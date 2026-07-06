В РФ сообщили об ударе по складу с боевыми частями к дронам ВСУ в Харьковской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по складу с боевыми частями к беспилотным летательным аппаратам ВСУ в районе населенного пункта Безруки Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Для удара применены дроны "Герань", сказано в сообщении министерства.

Военное ведомство также сообщило, что российские военные нанесли авиаудары бомбами ФАБ-500 по пункту управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Золотой Колодезь и пункту временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Захаровка Харьковской области.

Ведомство распространило кадры ударов.