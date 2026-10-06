"Прямую линию" с Путиным в 2026 году снова объединят с большой пресс-конференцией

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Традиционная "Прямая линия" с президентом РФ в 2026 году снова будет совмещена с большой пресс-конференцией, подготовка к мероприятию уже началась, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Да, подготовка уже началась, и мы готовим так же, как это было в прошлом году, в предыдущие годы, совмещенный формат. Это будет и "прямая линия", и ежегодная большая пресс-конференция главы государства", - сказал он.