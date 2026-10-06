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СКР отметил заметное снижение количества преступлений, совершенных мигрантами

СКР отметил заметное снижение количества преступлений, совершенных мигрантами
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщил о снижении числа преступлений, совершенных мигрантами, в том числе вдвое сократилось количество тяжких преступлений.

"В 2026 году удалось заметно снизить уровень криминальных проявлений со стороны иностранцев - их удельный вес в общем числе преступлений снизился с 5 до 3%. Мигрантами за 8 месяцев этого года совершено порядка 18 тыс. противоправных деяний, что на 39% ниже показателя прошлого года. Вдвое сократилось число тяжких деяний, совершенных приезжими, а также лицами, незаконно находящимися на территории России", - сообщили в СК.

На 13% выросло число преступлений, совершенных этническими группировками.

"Зачастую они формируются представителями бывших советских республик Закавказья и Центральной Азии. Также до 3 тыс. увеличилось количество фактов организации незаконной миграции",- сообщили в комитете.

На совещании, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин, он отметил, что за 8 месяцев 2026 года следователями направлено в суды почти 2 тысячи дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, что на 9% меньше, чем годом ранее.

Увеличилось на четверть количество дел о преступлениях, совершенных лицами, недавно получившими российское гражданство.

"Отдельное внимание уделено выявлению должностных преступлений в сфере миграции. В 2026 году возбуждено 463 дела в отношении сотрудников ОВД. В отношении почти 300 таких должностных лиц, совершивших преступления в сфере миграционных отношений, в суды направлено 217 дел, что на 42% больше, чем годом ранее",- добавили в ведомстве.

СКР Александр Бастрыкин Закавказье Центральная Азия
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