Источники сообщили о возможной отмене запрета экспорта ДТ для отдельных производителей

Это могут сделать, чтобы не произошло затоваривания

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские власти рассматривают частичное снятие запрета на экспорт дизтоплива в октябре для некоторых компаний-производителей, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Такие меры могут быть приняты во избежание затоваривания ряда НПЗ, отмечают собеседники агентства.

На прошлой неделе правительство продлило до 31 октября включительно запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании.

Вице-премьер Александр Новак 2 октября заявил, что российский внутренний рынок по дизельному топливу сбалансирован, а в случае перепроизводства будет рассматриваться вопрос о частичном открытии экспорта.

"Мы продлили запрет на экспорт буквально на октябрь месяц. Мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос, чтобы частично открывать экспорт", - сказал он.

"Это нормальная ситуация, поскольку мы производим процентов на 80 больше дизеля, чем мы потребляем на внутреннем рынке. Нельзя накапливать значительно больше, чем есть ёмкости для накопления, иначе придется снижать объемы переработки. А это может негативно повлиять на выпуск другой востребованной продукции", - пояснил Новак.