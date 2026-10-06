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Кабмин поддержал уведомление через Госуслуги владельцев участков о неоформленных границах и постройках

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект, обязывающий Росреестр уведомлять через "Госуслуги" владельцев земельных участков о том, что границы участка не установлены или права на постройки на нем не зарегистрированы.

Заключение правительства на законопроект (№3366-9) опубликовано в электронной базе данных парламента. Документ в начале октября внесли в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов, Игорь Шохин.

"С 1 марта 2025 г. осуществление сделок с земельными участками, не имеющими точных границ, запрещено. При этом сами граждане могут не знать о том, что в отношении их земельных участков границы не установлены. Данный факт может обнаружиться непосредственно при совершении сделки", - говорится в пояснительной записке.

Авторы предлагают дополнить закон "О государственной регистрации недвижимости" нормой, согласно которой Росреестр будет уведомлять правообладателя через личный кабинет на едином портале государственных услуг о том, что сведения о границах его участка отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), границы требуют уточнения, на участке расположены здания, сооружения или объект незавершенного строительства, права на которые не зарегистрированы.

Кроме того, Росреестр получит право направлять правообладателям объектов недвижимости уведомления о необходимости уточнить иные сведения, подлежащие внесению в ЕГРН.

Правительство в заключении предлагает уточнить, что уведомления будут направляться только пользователям, зарегистрированным в ЕСИА, также предлагается дать возможность отказаться от уведомлений и установить порядок определения момента их доставки. Если уведомления будут влечь для правообладателей юридически значимые последствия, в законопроекте необходимо установить порядок определения момента их доставки и указать это в пояснительной записке, отмечается в заключении.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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