В МИД заявили, что РФ работает над тем, чтобы не допустить угроз со стороны западных соседей

Сергей Лавров Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Москве слышат сообщения о том, что НАТО разрабатывает план на случай атаки на Россию, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят, и главное - занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках СВО: не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей. На Валдайском форуме президент предельно чётко ответил на вопрос о том, а что если вдруг на Калининградскую область всё-таки будет нападение. Он сказал: (нападение - ИФ) на Калининградскую, любую другую область Российской Федерации - ответ будет один", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Глава МИД РФ отметил, что в НАТО "пытаются сейчас распространять свое военное присутствие на Дальний Восток, на Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию", сообщил, что эта тема обсуждалась в ходе его переговоров с коллегой из Восточного Тимора.

Российский министр сказал: "Я как-то за этим слежу философски: сегодня они говорят одно, завтра - другое. Когда мы сделали очень четкое заявление в связи с угрозами со стороны Балтийских и прочих членов НАТО, отбившихся от рук, напасть на Калининградскую область, когда мы сделали заявление в ответ на эти неприемлемые высказывания, тут же нас стали заверять (...), что никаких планов у НАТО нападать на Россию нет и быть не может, что НАТО - оборонительный альянс".