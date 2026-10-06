Наемник из США заочно осужден в РФ за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд ДНР приговорил наемника из США к 14 годам колонии строгого режима заочно за участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, сообщили в Генпрокуратуре РФ во вторник.

Джонатан Дэвид Милфорд признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

С учетом позиции гособвинителя суд заочно приговорил 35-летнего Милфорда к 14 годам колонии строгого режима, сказали в Генпрокуратуре.

Установлено, что весной 2022 года американец прибыл на Украину. До декабря 2023 года он принимал участие в боевых действиях против ВС РФ в ДНР.

Размер полученного им вознаграждения превысил 1,5 млн рублей, уточнили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что наемник объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.