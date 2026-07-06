Военные заявили о попытке атаки Киева по территории РФ с применением 625 дронов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Украина в ночь на 6 июля предприняла попытку массированной атаки по территории России с применением 625 ударных беспилотников, сообщает министерство обороны РФ.

"В ночь с 5 на 6 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории Российской Федерации с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в понедельник.

Украина в ходе ночной массированной атаки пыталась нанести ущерб гражданской топливо-энергетической инфраструктуре в российских регионах, также заявило министерство обороны РФ.

"Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе: в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму", - сказано в сообщении ведомства.



