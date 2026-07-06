Поиск

Военные заявили о попытке атаки Киева по территории РФ с применением 625 дронов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Украина в ночь на 6 июля предприняла попытку массированной атаки по территории России с применением 625 ударных беспилотников, сообщает министерство обороны РФ.

"В ночь с 5 на 6 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории Российской Федерации с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в понедельник.

Украина в ходе ночной массированной атаки пыталась нанести ущерб гражданской топливо-энергетической инфраструктуре в российских регионах, также заявило министерство обороны РФ.

"Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе: в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму", - сказано в сообщении ведомства.


Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июля 2026 года Военная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Петербурге запустили сервис поиска бесплатного Wi-Fi

 В Петербурге запустили сервис поиска бесплатного Wi-Fi

В Кремле назвали последовательной позицию Трампа по Украине

 В Кремле назвали последовательной позицию Трампа по Украине

Три теплохода столкнулись на Волге в Нижегородской области

Петербургский аэропорт "Пулково" снял ограничения на прием и выпуск рейсов

 Петербургский аэропорт "Пулково" снял ограничения на прием и выпуск рейсов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10351 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2923 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов