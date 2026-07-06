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Минобороны пообещало, что поврежденные за ночь гражданские объекты быстро восстановят

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Гражданские объекты, которые в ночь на 6 июля получили повреждения в результате атаки с применением большого числа беспилотников, будут оперативно восстановлены, заявили в Минобороны России.

Там напомнили, что в ответ на действия Киева был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области.

"Профессиональными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной и армейской авиации, массированная атака, спланированная Зеленским под саммит НАТО, была сорвана, а подавляющее количество украинских беспилотников сбиты или подавлены", - заявило министерство и назвало целью атаки стремление президента Украины Владимира Зеленского показать накануне саммита НАТО странам Европы, в том числе Великобритании, "готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в Российской Федерации".

"Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными и будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооруженных сил Российской Федерации по территории Украины", - сообщили в военном ведомстве.

Минобороны НАТО Великобритания Украина Владимир Зеленский
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