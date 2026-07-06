Военные РФ заявили о срыве спланированной Киевом под саммит НАТО массированной атаки БПЛА

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Массированная атака, спланированная Киевом под саммит НАТО, сорвана, подавляющее количество украинских дронов сбиты или подавлены, заявило в понедельник Минобороны РФ.

"Профессиональными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной и армейской авиации, массированная атака, спланированная (президентом Украины Владимиром) Зеленским под саммит НАТО, была сорвана, а подавляющее количество украинских беспилотников сбиты или подавлены", - говорится в сообщении ведомства.

Попытка массированной атаки по территории России была предпринята с применением 625 ударных беспилотников. "В ночь с 5 на 6 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории Российской Федерации с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей, - сказано в сообщении ведомства, распространенном в понедельник. - При отражении воздушной атаки над Брянской областью были уничтожены 147 БПЛА, над Белгородской - 43, над Ленинградской - 48, над Ярославской - 72 дрона, над Крымом - 64 беспилотника, над Калужской областью - 31 дрон".

"Целью данной атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Великобритании, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в Российской Федерации", - заявили в министерстве.

"В ответ на террористическую акцию киевского режима Вооруженными силами РФ ночью 6 июля 2026 года нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области", - заявило министерство.