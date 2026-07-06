В Туве следствие рассматривает три версии исчезновения 12-летних девочек

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Туве следователи рассматривают три основные версии исчезновения двух 12-летних девочек в Кызыле, которых ищут с 1 июля, сообщили в региональном управлении СКР.

"Первая - утопление. У следствия есть видео, на котором девочки идут в сторону дамбы. При этом видео, как они уходят обратно, - нет. Вторая версия - насильственные действия третьих лиц. Рассматривается также версия о сведении счетов с жизнью", - сказал собеседник агентства.

На пресс-конференции руководитель следственного управления Константин Столбин сообщил, что следователи проводят обыски и изъятие видеоматериалов с камер наблюдения.

"С целью установления пути следования малолетних следователи продолжают осматривать магазины, частные дома, чабанские стоянки. При необходимости (...) проводятся обыски с изъятием видеоматериалов с камер видеонаблюдения. На сегодняшний день изъято 16 видео, которые осматриваются для обнаружения и фиксации интересующей следствие информации", - говорится в сообщении.

Продолжается обследование акватории и прибрежной зоны Енисея, уже обследовано 345 км береговой линии, осмотрены 235 островов и 90 завалов из коряг и древесных остатков.

Глава Тувы Владислав Ховалыг ранее поручил министру по делам молодежи Буяну Куулару мобилизовать для поиска пропавших молодежные движения и по возможности привлечь ветеранов СВО.

Две 12-летние девочки вышли из дома вечером 1 июля и не вернулись. У дамбы на Енисее нашли их мобильные телефоны и обувь одной из девочек.