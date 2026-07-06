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Рябков отметил, что США сейчас занимают заметно отстраненную позицию по Украине

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - США занимают заметно отстраненную позицию в украинском урегулировании, Москва от предложений Вашингтона, сделанных перед Анкориджем, не отказывается, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не отказываемся от предложений американской стороны, которые были сделаны перед Анкориджем, и на что было дано наше согласие. Текущая позиция администрации США может быть охарактеризована как позиция заметной отстраненности, это важный и серьезный момент, влияющий на общую обстановку. Противники договоренностей и те, кто пытается ее сорвать, тоже этим стремятся воспользоваться. Это обстоятельство добавляет напряженности в общую обстановку", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", насколько Москве нужно посредничество США в украинском урегулировании.

МИД РФ США Сергей Рябков Украина
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