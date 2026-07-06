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Российский омбудсмен обратилась к ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в понедельник, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека ООН Ванессе Фрезье в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области.

"Направили очередные обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю Генсека ООН Ванессе Фрезье в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области 6 июля", - говорится в канале омбудсмена в мессенджере Max .

По словам Лантратовой, в результате удара у годовалой девочки зафиксированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки - её состояние тяжёлое. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акустическую травму. Также госпитализирован 16-летний юноша, который получил осколочное ранение голени.

"Нахожусь на связи с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой, которая связалась с родителями детей и пострадавшими взрослыми. Помощь уже оказывается, будем следить за ситуацией", - отметила Лантратова.

ООН Яна Лантратова
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