Фондовые индексы США выросли вслед за акциями чипмейкеров

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в понедельник, в том числе благодаря существенному повышению котировок акций чипмейкеров.

В частности, бумаги Advanced Micro Devices подорожали на 6,6%, Texas Instruments - на 3,6%, Western Digital - на 7,1%, Qualcomm Inc. - на 5,8%, Nvidia Corp. - на 0,4%, Intel Corp. - на 1,5%.

Стоимость Broadcom увеличилась на 3,7% на новости о расширении технологического сотрудничества с Apple Inc. до 2031 года. Компании заключили многолетние соглашения, по условиям которых Broadcom разработает и поставит ряд кастомных чипов для нескольких поколений продукции Apple.

Micron Technology и Ford Motor объявили о подписании долгосрочного соглашения о поставках полупроводниковых компонентов для использования в производстве автомобилей следующего поколения. Цена бумаг Micron Technology поднялась на 1%, Ford - на 3,5%.

Однако некоторые аналитики полагают, что полупроводниковый сектор останется волатильным в ближайшем будущем.

"На этой неделе инвесторы продолжат задаваться вопросами об оценке технологических компаний: не зашли ли они слишком далеко, оправданы ли цены или это очередной большой пузырь, который вот-вот лопнет", - полагает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

Также на этой неделе будет опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, а в четверг и пятницу обнародуют финансовые показатели за прошедший квартал PepsiCo и Delta Air, дав старт очередному сезону отчетности.

По данным LSEG IBES, аналитики в среднем прогнозируют, что прибыль компаний из S&P 500 во втором квартале выросла на 24%, при этом в технологическом секторе она подскочила на 65%.

Котировки бумаг Rivian в понедельник взлетели на 8,1%. Производитель электромобилей сообщил, что выручка по итогам второго квартала составила $1,55-1,65 млрд. Опрошенные LSEG эксперты в среднем прогнозировали $1,45 млрд.

Кроме того, акции Boeing Co. подорожали на 3,6%, International Business Machines - на 3,5%, Alphabet Inc. - на 1,8%, Apple - на 1,3%, Amazon.com Inc. - на 0,6%, Tesla - на 6,7%,

В то же время акции Microsoft Corp. потеряли в цене 1% после сообщения о том, что компания сокращает 4,8 тыс. рабочих мест, что представляет собой 2,1% штата.

"Рынок говорит о том, что Microsoft не может позволить себе все свои капзатраты, и пока нет четкой отдачи от вложенного капитала. Поэтому увольнения сотрудников вместо снижения капрасходов воспринимаются как негативный фактор", - полагает глава Great Hill Capital Томас Хейс.

Стоимость Solstice Advanced Materials рухнула на 15,1%. Производитель специализированной химической продукции и передовых материалов объявил о покупке химкомпании Element Solutions примерно за $14,5 млрд.

Котировки акций Walt Disney Co. снизились на 2,1%, Keurig Dr Pepper Inc. - на 4,7%, Nike Inc. - на 1,7%, Coca-Cola Co., Procter & Gamble Co. и Visa Inc. - на 1,4%, ExxonMobil - на 0,4%, Chevron Corp. - на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 155,84 пункта (на 0,29%) и достиг 53055,91 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 54,19 пункта (на 0,72%) - до 7537,43 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 288,49 пункта (на 1,12%) и завершил сессию на отметке 26121,16 пункта.