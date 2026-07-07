Порядка 10 БПЛА уничтожены над Ростовской областью

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении за ночь около десятка дронов над несколькими городами и районами региона.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог, Новочеркасск, Батайск, а также в пяти районах области - Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском, Тарасовском", - написал Слюсарь в своем канале в Мах во вторник утром.

По информации губернатора, в Миллеровском и Веселовском районах в результате падения обломков беспилотников произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий. Пострадавших нет, возгорания ликвидированы.