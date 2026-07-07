Для аэропорта Краснодара отменили ограничения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Для аэропорта Краснодара "Пашковский" отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Ограничения вводили ночью из соображений безопасности.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. Агентство напомнило, что в соответствии с действующим NOTAM, аэропорт Краснодара может обслуживать рейсы с 9 утра до 23 часов по московскому времени.