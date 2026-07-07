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В Ижевске при пожаре обрушилась кровля складов в ТЦ "Три кита"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Ижевске утром загорелись склады торгового центра "Три кита", площадь возгорания составила 1250 квадратных метров, у складов по всей площади обрушилась крыша. Пожар ликвидирован, сообщает МЧС Удмуртии.

Сигнал о возгорании по адресу улица Пойма, 17 Г поступил дежурному в 8:40 по местному времени (7:40 по Москве). В управлении уточнили, что горели торгово-строительные ряды "Строительной ярмарки" за ТЦ "Три кита", федеральное МЧС сообщало, что горят склады.

Сначала площадь возгорания составляла около 500 квадратных метров, затем выросла до 1250. "Из-за высокой пожарной нагрузки и теплового воздействия была угроза распространения огня на соседние строения. Силы и средства работали по повышенному рангу № 3", - сообщило региональное ГУ МЧС..

В 9:36 пожар локализовали, в 9:59 - потушили. Обошлось без пострадавших.

Пожар тушили 97 человек и 27 единиц техники. Причину возгорания установят дознаватели и эксперты МЧС.

Ижевск МЧС Три кита Удмуртия
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