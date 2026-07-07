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В Госдуме открылась выставка к 100-летию рождения Фиделя Кастро

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Выставка "Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро" открылась в Госдуме.

"Мы Фиделя Кастро воспринимаем как человека, который многое сделал для того, чтобы независимость получила не только Куба, но и страны Латинской Америки, Африки", - сказал на выставке председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Надо передавать будущим поколениям историю о свободе, о Кубе, потому что это пример, когда народ, сплотившись, может многое сделать для того, чтобы победить. И маленький остров, рядом с огромными Соединенными Штатами Америки, получил права и свободы именно благодаря тому, что Фидель Кастро, Че Гевара, Рауль Кастро и многие другие, объединенные общей идеей жить самостоятельно, сделали все для того, чтобы Куба обрела свободу", - сказал Володин.

Выставка подготовлена по инициативе КПРФ. Экспозиция объединяет архивные фотографии, документы и исторические материалы, отражающие ключевые этапы революционной борьбы кубинского народа, становления социалистической Кубы и многолетней деятельности ее лидера на международной арене, указано на сайте партии.

Почетными гостями на церемонии открытия стали посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес и посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

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