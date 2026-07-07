В Кремле планируют отслеживать информацию с саммита НАТО в Анкаре

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что будут с интересом отслеживать информацию, поступающую из Анкары, где открылся саммит стран НАТО.

"Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы конечно же будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет поступать из Анкары", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.

Представитель Кремля отметил при этом, что до сих пор высказывания и заявления из стран НАТО относительно России носили негативный, конфронтационный характер.

"В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера", - подчеркнул Песков.

По его словам, Москва будет исходить из того, какие решения и документы будут приняты по итогам саммита.

"Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на тех двусторонних встречах, которые состоятся "на полях", - добавил пресс-секретарь президента РФ.