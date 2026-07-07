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Генсек НАТО призвал альянс совершить рывок в оборонной сфере

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс должен совершить революцию в сфере обороны в связи с укреплением России, Китая, а также их сотрудничеством с Ираном и КНДР, заявил на саммите НАТО в Анкаре генсек организации Марк Рютте.

"Ситуация в сфере безопасности накалена, - отметил он. - Оборонная промышленность России работает круглосуточно, (...) Китай продолжает модернизировать свои силы и расширять ядерный потенциал без какой-либо прозрачности, а Северная Корея продолжает развивать ядерную программу".

"И хотя недавние действия США значительно подорвали ядерные и баллистические программы Ирана, мы должны сохранять бдительность. Эти страны все активнее сотрудничают, и это беспокоит всех, потому что, уверяю вас, их интересы не совпадают с нашими", - подчеркнул Рютте.

"Это реальность, с которой мы сталкиваемся. Нам нужен вызов, чтобы совершить оборонную промышленную революцию", - заключил он.

КНДР Иран Китай Марк Рютте НАТО США
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