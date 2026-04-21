Лавров анонсировал скорое открытие Генконсульства РФ в ливийском Бенгази

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Генеральное консульство России в ливийском городе Бенгази в ближайшее время возобновит работу, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы договорились уже в самое ближайшее время в дополнение к посольству России в Триполи открыть наше генеральное консульство в Бенгази", - сказал Лавров по итогам переговоров с ливийским коллегой Тахером аль-Бауром в Москве.

Лавров отметил, что речь идет о возобновлении работы российского генконсульства, "потому что в Бенгази генеральное консульство работало раньше и было вынуждено свою работу по разным причинам приостановить в 1993 году".

Сергей Лавров МИД РФ Ливия
