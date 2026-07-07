Принят закон, разрешающий наружную рекламу российских виноделен вдоль автодорог

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном чтении закон № 498945-8, который разрешит размещать наружную рекламу российских винодельческих хозяйств и винодельческих регионов вдоль автомобильных дорог. Группа депутатов внесла его в парламент в ноябре 2023 года.

Принятый закон допускает размещение рекламы винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон вдоль автомобильных дорог общего пользования на территории того региона, в границах которого они расположены. Для такой рекламы разрешается использовать рекламные конструкции, монтируемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений или вне их. Такая реклама может содержать информацию о видах винодельческой продукции (вина, крепленые вина, игристые вина), производимой в этих хозяйствах, зонах, а также о винограде, использованном при производстве.

При этом в подобной рекламе запрещается указывать наименования вин, крепленых и игристых вин, размещать товарные знаки, служащие для их индивидуализации, а также фотографии и иные изображения образцов потребительской тары (упаковки) алкогольной продукции.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.