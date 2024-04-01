Депутаты предложили разрешить уличную рекламу российского вина по ночам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике подготовил к второму чтению законопроект, который разрешает рекламу российского вина на всей территории России с использованием электронных табло с 23 до 7 часов местного времени.

Депутаты внесли такие поправки в законопроект № 498945-8, который в первом чтении разрешал рекламу вина от российских винодельческих хозяйств вдоль автомобильных дорог общего пользования, но только в регионах, где его производят.

Ко второму чтению группа из четырнадцати депутатов (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР) предложила более широкий спектр рекламных возможностей для российских производителей вин. Они предложили разрешить рекламу российских винодельческих хозяйств и районов и их винодельческой продукции допускается на всей территории страны на электронных табло с 23 до 7 часов местного времени. Обязательное условие - заключение владельцем этой рекламной конструкции договора с организацией, обладающей IT-программой, которая сможет фиксировать и хранить в течение года информацию о рекламе, дате, времени ее распространения.

Также должна быть предусмотрена возможность передачи информации о данной рекламе в ФАС. Организация, которая владеет IT-программой о передаче ночной рекламы российского вина, не вправе сама осуществлять распространен‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ие рекламы, находиться под контролем владельца этой рекламной конструкции или выступать в качестве представителя или посредника рекламодателя.

Реклама винодельческих хозяйств и районов (в винных регионах вдоль дорог и ночью на электронном табло) может содержать информацию как о видах винодельческой продукции: винах, крепленых винах, игристых винах, так и об их классификации, в частности о винограде, использованном при производстве такой винодельческой продукции. При этом на данную рекламу предлагается распространить часть ограничений, таких как запрет на размещение вблизи 100 м от детских, образовательных, санаторно-курортных организаций. Сохраняется предупреждение о вреде алкоголя - не менее 10% рекламного пространства. При этом устанавливает запрет на размещение в рекламе товарных знаков, а также образцов потребительской упаковки алкогольной продукции.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 2 апреля.

Сейчас рекламу российского вина можно размещать в периодических печатных изданиях, но не на первой и последней полосе; в телепрограммах и радиопрограммах с 23 до 7 часов местного времени; на специализированных ярмарках винодельческой продукции.