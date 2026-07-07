Пострадавшим от подтоплений жителям Дагестана уже выплачено 2,3 млрд рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Более 65 тыс. жителей Дагестана, пострадавших в результате паводка, вызванного обильными осадками, получили компенсационные выплаты на сумму 2,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике во вторник.

"На сегодняшний день различные виды выплат уже перечислены 65 тыс. 488 пострадавшим в Дагестане. Общая сумма поддержки составила 2,3 млрд рублей, причем за последние семь дней было выплачено 186 млн рублей", - говорится в сообщении.

Данную информацию озвучили в ходе заседания межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Дагестане и Чечне под руководством директора Департамента гражданской обороны МЧС Олега Мануйло.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, было подтоплено 9 тыс. 825 жилых домов. Повреждено около 8 тыс. домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. - пострадали.