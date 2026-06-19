Пострадавшим от паводка жителям Дагестана уже выплачено более 1,7 млрд рублей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Более 47 тысяч жителей Дагестана, пострадавших в результате подтоплений, вызванных обильными осадками, получили компенсационные выплаты на сумму свыше 1,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По состоянию на 18 июня гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в рамках предоставления мер социальной поддержки выплачено 1 млрд 754 млн рублей, выплаты получили 47 127 заявителей", - говорится в сообщении.

Эти данные озвучил премьер-министр Магомед Рамазанов на заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС под руководством главы МЧС Александра Куренкова.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленны были 9 825 жилых домов, около 8 тысяч - повреждены. Погибли шесть человек.