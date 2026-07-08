В Воронежской области после ночной атаки БПЛА поврежден объект инфраструктуры

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Воронежской области за ночь силы ПВО нейтрализовали 12 беспилотников над двумя городскими округами и восемью районами, поврежден один объект инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Обошлось без пострадавших. По его информации, в одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар. На месте работают оперативные службы.

Ночью для отдельных муниципалитетов вводили режим непосредственной опасности атаки БПЛА, но утром он был полностью отменен. Режим опасности БПЛА в регионе сохраняется.