Воронежский губернатор сообщил о 14 нейтрализованных БПЛА за ночь

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Над Воронежской областью за ночь ПВО нейтрализовала 14 беспилотинков над двумя городскими округами и четырьмя районами, сообщил губернатор Александр Гусев.

По его данным, обошлось без пострадавших. В одном из районов выбито окно в частном доме, повреждены забор, гараж и автомобиль. В другом муниципалитете обломками сбитого БПЛА повреждена крыша в одном домовладении, а также крыша, фасад, гараж и автомобиль во втором.

Ранее Минобороны сообщило, что с 20:00 по Москве 6 июля до 8:00 утра 7 июля российские военные перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотника над рядом регионов.