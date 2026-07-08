Военные сообщили о нейтрализации за ночь над Россией 415 беспилотников

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с 20:00 по Москве 7 июля до 8:00 8 июля перехватили и уничтожили 415 беспилотников, заявило Минобороны.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Азовским и Черным морями.