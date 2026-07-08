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ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком заверил федеральный список кандидатов в Госдуму и список кандидатов по одномандатным избирательным округам от партии КПРФ.

"ЦИК постановляет: заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва в количестве 333 человека, выдвинутый политической партией "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия РФ", - говорится в одном постановлении.

Как сказано во втором постановлении, ЦИК решил заверить список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутых КПРФ по одномандатным избирательным округам, в количестве 225 человек.

Также партии разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября.

КПРФ ЦИК Госдума Центризбирком
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