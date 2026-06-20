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Зюганов, Коновалов, Афонин вошли в тройку лидеров федерального списка КПРФ на выборы в Думу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В тройку лидеров федерального списка КПРФ на выборы в Госдуму вошли председатель партии Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов, первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

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"В федеральном списке 336 человек. А в одномандатных округах - 225. Первых могу назвать: Зюганов, Коновалов, Афонин, Дмитрий Новиков, Мельников", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах съезда КПРФ в подмосковном Рождествено в субботу.

Мельников также назвал еще несколько человек, вошедших в федеральный список: депутаты Владимир Кашин, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Мария Дробот, Алексей Куринный, Сергей Гаврилов.

КПРФ Геннадий Зюганов Валентин Коновалов Юрий Афонин
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