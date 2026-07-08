В заверенных ЦИК федеральных партийных списках кандидатов в Госдуму 247 человек

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в заверенные комиссией федеральные списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями, включено 247 кандидатов.

"В заверенные ЦИК России федеральные списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями, включено 247 кандидатов, это на сей момент, а в заверенные списки кандидатов, которые были выдвинуты политическими партиями по одномандатным округам, на сей момент включено 224 кандидата", - сказала она на заседании комиссии.

По 225 одномандатным округам представили документы на выдвижение и уже выдвинуты 55 человек, в том числе 11 - от одной политической партии и 44 - в порядке самовыдвижения.

Памфилова напомнила, что всего на выборах депутатов Госдумы замещается 450 депутатских мандатов: по федеральному избирательному округу - 225 мандатов, по одномандатным избирательным округам - 225 мандатов.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября.