Поиск

Четыре партии представили в ЦИК документы для заверения списков кандидатов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Четыре политические партии представили в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов; до конца недели все партии должны представить в комиссию документы, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

По ее словам, ЦИК в текущий понедельник ожидает подачи документов для заверения списков кандидатов от "Единой России".

Глава комиссии напомнила, что 12 июля в 18:00 истекает срок предоставления партиями документов в ЦИК для заверения списков кандидатов, уточнила Памфилова.

Съезды перед выборами депутатов Госдумы провели 11 политических партий; все партии, уведомившие ЦИК о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов, съезды провели, сообщила Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

ЦИК РФ Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Петербургский аэропорт "Пулково" снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Банк России предложил ввести минимальный объем IPO для 1-2 уровней листинга

 Банк России предложил ввести минимальный объем IPO для 1-2 уровней листинга

ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС Московского региона из-за роста цен

 ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС Московского региона из-за роста цен

Военные сообщили о поражении в Киеве и Киевской области ключевых предприятий ВПК, объектов ТЭК

В Севастополе свободную продажу топлива организуют на 11 АЗС

 В Севастополе свободную продажу топлива организуют на 11 АЗС

В Ярославской области в результате атак БПЛА ранены двое

Над Ленинградской областью сбили еще 56 дронов

В Крыму произошло массовое отключение электричества

Telegram за полгода оштрафовали более чем на 100 млн рублей

 Telegram за полгода оштрафовали более чем на 100 млн рублей

Минобороны РФ заявило, что за ночь над регионами сбиты 519 украинских дронов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10345 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2923 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов