Четыре партии представили в ЦИК документы для заверения списков кандидатов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Четыре политические партии представили в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов; до конца недели все партии должны представить в комиссию документы, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

По ее словам, ЦИК в текущий понедельник ожидает подачи документов для заверения списков кандидатов от "Единой России".

Глава комиссии напомнила, что 12 июля в 18:00 истекает срок предоставления партиями документов в ЦИК для заверения списков кандидатов, уточнила Памфилова.

Съезды перед выборами депутатов Госдумы провели 11 политических партий; все партии, уведомившие ЦИК о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов, съезды провели, сообщила Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.