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На выборы глав регионов РФ выдвинуты 26 кандидатов от восьми партий

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На выборы высших должностных лиц субъектов РФ выдвинуты 26 кандидатов региональными отделениями восьми политических партий, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Центризбиркома.

По ее словам, продолжается период выдвижения кандидатов во всех шести регионах России.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября.

В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Центризбирком Элла Памфилова ЦИК
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