Аэропорт Сочи четвертый раз за сутки остановил работу

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Для аэропорта Сочи в четвертый раз с сначала суток ввели запрет на отправку и прием рейсов, сообщает Росавиация.

Перед этим он два с небольшим часа обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений использования воздушного пространства.

До этого был очередной - 20-минутный - запрет на обслуживание рейсов.

Как сообщал глава Сочи Андрей Прошунин, в городе несколько раз объявлялась угроза атаки БПЛА.