Аэропорт Сочи четвертый раз за сутки остановил работу
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Для аэропорта Сочи в четвертый раз с сначала суток ввели запрет на отправку и прием рейсов, сообщает Росавиация.
Перед этим он два с небольшим часа обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений использования воздушного пространства.
До этого был очередной - 20-минутный - запрет на обслуживание рейсов.
Как сообщал глава Сочи Андрей Прошунин, в городе несколько раз объявлялась угроза атаки БПЛА.