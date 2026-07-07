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Минпросвещения напомнило, что домашние задания в первом классе запрещены давно

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В первом классе детей нужно учить без домашних заданий, сообщило Минпросвещения.

Ранее в СМИ появилась информация, что домашние задания будут отменены для учеников первых классов с начала 2026/2027 учебного года.

"В связи с появившимися в СМИ сообщениями об отмене домашних заданий в первых классах Минпросвещения России сообщает: обучение без домашних заданий в первом классе было установлено пунктом 24 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115", - говорится в сообщении.

Приказ министерства от 8 октября 2025 года № 729 вносит техническую правку в федеральную образовательную программу начального общего образования и приводит ее в соответствие с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

"Таким образом, в первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий", - пояснили в министерстве.

Минпросвещения
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