Кравцов поддержал идею включить произведения об СВО в образовательные программы

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал предложение о включении литературных произведений о специальной военной операции в образовательные программы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, министр сообщил, что в ближайшее время ожидается указ президента об особом статусе педагога.

"В ближайшее время мы ожидаем указ главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье", - цитирует Кравцова пресс-служба министерства просвещения РФ.

