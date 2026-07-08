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РЖД в 2026 году получат 20 млрд рублей из бюджета на покупку подвижного состава

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в 2026 году получит из федерального бюджета 20 млрд рублей на закупку подвижного состава, выделение компании еще более 4 млрд рублей на приобретение путевой техники находится в процессе согласования, сообщил журналистам в кулуарах "Иннопрома-2026" глава Минпромторга Антон Алиханов.

По его словам, это должно поддержать внутренний спрос на продукцию железнодорожного машиностроения.

"К сожалению, спрос со стороны РЖД и частных пользователей не такой высокий, как мы бы хотели. Мы поддерживаем (спрос - ИФ) за счет экспорта: сейчас мы с Узбекистаном активно работаем, они, имею в виду "Трансмашхолдинг", поставляют туда и технику, и системы управления, и вагоны метро, они участвуют и в азербайджанских тендерах. Но все равно внутренний рынок тоже важен", - сказал он.

"В этом году мы докапитализируем из средств утилизационного сбора "Российские железные дороги" на сумму 20 млрд рублей для покупки локомотивной техники, электричек. И сейчас по поручению руководства правительства обсуждаем вопрос о выделении более чем 4 млрд рублей для покупки компанией РЖД путевой техники, которая позволит им поддерживать состояние железных дорог на должном уровне", - сообщил Алиханов.

Весной на совещании президента с членами правительства глава Минпромторга сообщал, что государство в 2026-2028 годах намерено выделять РЖД по 20 млрд рублей ежегодно на закупку подвижного состава. В 2025 году РЖД уже были докапитализированы на 15 млрд рублей для закупки локомотивов и подвижного состава у предприятий отечественного транспортного машиностроения.

Инвестпрограмма РЖД на 2026 г. утверждена в объеме 713,6 млрд рублей, в 2025 году размер утвержденной инвестпрограммы составил 890,9 млрд рублей (в 1,4 раза меньше утвержденного на 2024 г. объема в 1,275 трлн рублей, фактическое исполнение инвестпрограммы тогда составило почти 1,5 трлн рублей).

Антон Алиханов Минпромторг РЖД Трансмашхолдинг
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