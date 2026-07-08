Госдума расширила круг интернет-площадок, обязанных маркировать ИИ-контент

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Принятый Госдумой во втором и третьем чтении закон о развитии технологий искусственного интеллекта в России расширяет круг площадок, обязанных обеспечивать маркировку контента, созданного с его применением.

В редакции первого чтения обязанность давать пользователям возможность размещать предупреждение о применении ИИ возлагалась на владельцев социальных сетей. Ко второму чтению ее распространили на владельцев сайтов, страниц сайтов, информационных систем и программ, которые используются для распространения информации, где может размещаться реклама и посещаемость которых превышает 500 тысяч пользователей из России в сутки.

Такие владельцы обязаны обеспечить пользователям, распространяющим на своих персональных страницах материалы, созданные с применением больших фундаментальных моделей ИИ, возможность разместить информационное предупреждение о применении таких моделей.

Само требование остается диспозитивным для автора контента: лицу, применяющему модель ИИ для создания материала в аудио- и (или) визуальной форме, обеспечивается возможность разместить предупреждение, но обязанность его размещать закон не вводит.

Норма о маркировке вступит в силу с 1 марта 2027 года. Сам закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.