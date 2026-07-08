Госдума уточнила закон о деятельности "Почты России"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон, который уточняет деятельность в области почтовой связи в России. Он меняет закон "О почтовой связи", Жилищный кодекс, закон "О связи" и иные федеральные законы в целях реализации мер поддержки АО "Почта России".

В частности, закон предусматривает создание электронно-почтовой системы, обеспечивающей пересылку почтовых отправлений в электронной форме, создание так называемых цифровых почтовых ящиков - фактически это будет дублировать электронные адреса юрлиц.

В настоящее время ситуация такова, что "в городах доставка заказных писем уходит к коммерческим организациям, которые в городах, понятно, имеют меньшие затраты, а доставкой в удаленные населенные пункты занимается "Почта России", при этом "Почта России" не может отказаться от заключения этих контрактов", объяснял ранее глава Мицифры Максут Шадаев. По его словам, сейчас, "получается, что экономически привлекательные сегменты у "Почты России" забирают, оставляя только "глубокую" доставку населению".

Согласно закону, организации федеральной почтовой связи осуществляют доставку и выдачу пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, а также других социальных выплат с применением тарифа в размере не более 1,5 процента от фактически доставленных сумм соответствующей выплаты без учета налога на добавленную стоимость.

Закон предусматривает, что платежные документы за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги будут доставляться в электронной форме на единый портал госуслуг.

Согласно закону, доставка адресатам регистрируемых писем, направленных федеральными ведомствами, органами государственной власти регионов, органами местного самоуправления, юридическими лицами, наделенными отдельными государственными или иными публичными полномочиями, Банком России, государственными компаниями, государственными корпорациями, иными юридическими лицами, доля участия государства в уставном капитале которых составляет более 50 процентов, осуществляется только организациями федеральной почтовой связи, а также операторами почтовой связи, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, предусматривается возможность размещения организациями федеральной почтовой связи рекламы на доставляемых ими платежных документах.

Закон вводит оптимизацию графиков работы отделений почтовой связи.

Согласно закону, использование абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков в многоквартирных домах будет осуществляться, в частности, организациями федеральной почтовой связи, управляющими организациями и иными организациями, которым вносится плата за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги.

Закон предоставляет "Почте России" монополию на реализацию марок.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский считает, что инициатива "позволит сдвинуть ситуацию вокруг "Почты России" с мертвой точки и начать путь к выздоровлению".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении законопроекта призывал отдать должное правительству, вице-премьеру Дмитрию Григоренко и главе правительства Михаилу Мишустину за "то, что они взялись за спасение "Почты России". Критикующим законопроект он посоветовал "предлагать свои рецепты, предложения".

"Но, представляя регионы, вы должны честно сказать нашим избирателям: если сегодня мы поддерживаем закон, сохраняем "Почту России". Это значит, у нас в деревнях сохранятся отделения почты", - сказал Володин.

Эффект от предлагаемых мер оценивается в 9,5 млрд рублей, говорил замруководителя думской фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.