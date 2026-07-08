Принят закон о штрафах для букмекеров за нарушение самозапрета на участие в азартных играх

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон об ответственности за нарушение требований к деятельности по организации и проведению азартных игр.

Закон вводит ответственность в отношении организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах за прием ставок и интерактивных ставок от физического лица, информация о котором включена в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх.

За указанные правонарушения предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.