Два сотрудника скорой пострадали при взрыве дрона в Белгородской области

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали в результате атаки ВСУ в Борисовском округе, сообщил оперштаб Белгородской области в среду.

"В посёлке Борисовка FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем СМП. Двое мужчин получили акубаротравмы. Один из пострадавших госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Другой отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

У транспортного средства посечены кузов и лобовое стекло, уточнили в оперштабе.