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Губернатор Севастополя объявил о продолжении продажи топлива по QR-кодам

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам в четверг, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

При этом для бензина марок АИ-95 и АИ-95 NP будут доступны коды для заправки 40 литров, добавил губернатор. Заправка топлива в канистры по-прежнему запрещена.

В среду продажа осуществлялась как по QR-кодам (при этом на семи отдаленных заправках лимит был увеличен вдвое - до 40 литров), так и за наличный расчет на восьми АЗС.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Михаил Развожаев Крым Севастополь
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