В Калужской области сбиты три дрона

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении еще трех дронов в регионе в среду.

"Силами ПВО уничтожены еще три БПЛА над территорией Тарусского муниципального округа и на окраине Обнинска. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем канале в Мах.

Ранее сообщалось, что за день в регионе было уничтожено семь беспилотников над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. Жертв и разрушений нет.