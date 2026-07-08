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В Калужской области сбиты три дрона

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении еще трех дронов в регионе в среду.

"Силами ПВО уничтожены еще три БПЛА над территорией Тарусского муниципального округа и на окраине Обнинска. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем канале в Мах.

Ранее сообщалось, что за день в регионе было уничтожено семь беспилотников над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. Жертв и разрушений нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июля 2026 года Военная операция на Украине
Владислав Шапша Калужская область
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