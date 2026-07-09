Один из фигурантов убийства трех человек в Таганроге найден мертвым

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Следователи установили личность второго фигуранта по делу об убийстве трех человек в Таганроге, им оказался отец ранее задержанного в Ростове-на-Дону по этому же делу фигуранта, сообщает пресс-служба СКР.

Утром 9 июля 2026 года в частном доме в Таганроге нашли тела двух женщин 60 и 86 лет, а также 64-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. На теле мужчины также обнаружены колото-резаные повреждения.

Причастным к преступлению оказался 69-летний мужчина, тело которого обнаружено в лесополосе на территории Неклиновского района Ростовской области.

Задержан сын предполагаемого преступника, причастность которого к совершенным преступлениям устанавливается.

Установлено, что в доме также находились женщина с малолетним ребенком и родственники погибших. Подозреваемый не смог их найти и поджег дом, однако возгорание было оперативно локализовано.

Убийство расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).