Решение об утильсборе для ж/д-машиностроения пока не принято

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Решение о введении утилизационного сбора в железнодорожном машиностроении пока не принято, будет зависеть в том числе от целесообразности в точки зрения объема поступлений. Как сообщил журналистам в кулуарах форума "Иннопром" глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, запрос на утильсбор как превентивную защитную меру сформирован со стороны российских ж/д-машиностроителей.

"Они видят расширяющиеся возможности со стороны конкурентов, даже по заходу на российский рынок, просят нас превентивно принять определенные защитные меры для этого", - сказал он.

О возможном введении утильсбора в ж/д-машиностроении по аналогии с автопромом министр сообщил в ходе коллегии Минпромторга на этой неделе.

"Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета и, соответственно, ресурсов для поддержки промышленности. В этом качестве работает утилизационный сбор на колесную и самоходную технику. И сейчас у нас уже есть обращения от губернаторов и представителей отрасли о введении подобного механизма по железнодорожному машиностроению", - сказал он на коллегии.

В беседе с журналистами в четверг Алиханов отметил, что речь идёт о сборе в отношении подвижного состава. При этом, как подчеркнул министр, РФ почти полностью покрывает внутренний спрос за счёт собственного производства, импорт занимает несущественную долю, и если утильсбор будет введен, то речь будет идти, скорее всего, о разовых платежах.