Новак поручил уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза

Александр Новак Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Темой очередного совещания у вице-премьера РФ Александра Новака о ситуации на рынке топлива стало обеспечение им регионов северного завоза: дано поручение держать вопрос на особом контроле ввиду непростой ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и логистических особенностей доставки топлива до северных территорий, говорится в сообщении правительства РФ.

В рамках совещания главы регионов, на территориях которых осуществляется северный завоз, доложили о текущей ситуации: были рассмотрены вопросы наличия и объемов запасов нефтепродуктов, организации логистики, графиков поставок, распределения ресурсов между отдаленными населенными пунктами.

Новак отметил, что в условиях непростой ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка регионы северного завоза требуют повышенного внимания со стороны властей.

"Отдаленные территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, а решения - приниматься в кратчайшие сроки", - приводятся в сообщении слова Новака.