Режим ЧС введен на объекте "Роснефть"- Ставрополье" из-за пожара после атаки БПЛА

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти Шпаковского муниципального округа ввели режим ЧС на промышленном объекте АО НК" Роснефть"-Ставрополье", где в ночь на 9 июля возникло возгорание из-за атаки БПЛА, говорится в постановлении, размещенном на официальном сайте округа.

"Утвердить промышленный объект АО "НК" Роснефть"-Ставрополье", расположенный на хуторе Вязники, попавший в границы зоны ЧС и пострадавший в результате ЧС от последствий взрыва и возгорания (...) в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь с 8 на 9 июля на территории Шпаковского муниципального округа", - говорится в документе.

Границей зоны ЧС последствий взрыва и возгорания на промышленном объекте в результате атаки БПЛА, произошедшей в ночь с 8 на 9 июля, решено определить территорию хутора Вязники.

В четверг утром губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в результате налета беспилотников произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского муниципального округа.

Спустя некоторое время Владимиров уточнил, что пожар на предприятии усилился. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место были направлены дополнительные пожарные расчеты. Жителей домов близлежащей улицы перевели в безопасное место, организованы пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

На данный момент возгорание локализовано.