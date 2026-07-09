Лавров обвинил Запад в имитации интереса к переговорам по Украине

По словам министра, РФ больше не будет верить Западу в том, что он хочет переговорных решений

Сергей Лавров Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Запад имитирует интерес к переговорам по украинскому урегулированию и перешел к открытым ультиматумам в адрес России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, которые имитируют свою готовность к переговорам. Сейчас, как это было объявлено европейцами, (Запад) перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш по итогам переговоров.

Он добавил, что Запад "лицемерно продолжает призывать к переговорному решению".

"Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", - подчеркнул министр.