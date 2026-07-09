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Суд Москвы заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы приговорил заочно к 5 годам и 6 месяцам колонии признанного иноагентом правозащитника Льва Пономарева за неисполнение обязанностей, налагаемых этим статусом, а также за организацию работы нежелательного в РФ "Института Андрея Сахарова", сообщили "Интерфаксу" в четверг в суде.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Пономарева или его экстрадиции в РФ.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на девять лет.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) и ч. 3 ст. 284.1 УК России (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

Судом и следствием установлено, что Пономарев организовал во Франции работу "Института имени Андрея Сахарова", который прошлым летом Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией.

Кроме того, в течение года он был дважды оштрафован за нарушение законодательства об иноагентах, но продолжил не исполнять требования закона.

Пономарев с 1997 года возглавлял движение "За права человека", которое было признано Минюстом РФ НКО-иностранным агентом. В 2020 году оно было ликвидировано в связи с внесением возглавлявшего его Пономарева в реестр СМИ-иноагентов.

В 2022 году правозащитник покинул РФ.

Лев Пономарев
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Суд Москвы заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии

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