Режим ЧС регионального характера ввели в Запорожской области на фоне ударов ВСУ по посевам

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Запорожской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в четверг.

"Принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Режим вводится с 00 часов 00 минут 9 июля 2026 года и будет действовать до особого распоряжения", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По словам губернатора, в результате атак БПЛА ВСУ с начала июня по 1 июля уничтожены посевы пшеницы на площади 1,5 тыс. га. Наибольший ущерб зафиксирован в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь. Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, подчеркнул Балицкий.

Главам администраций муниципалитетов поручено вести мониторинг обстановки на территории, документировать гибель сельхозкультур и передавать информацию в министерство АПК региона.